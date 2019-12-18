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У Києві через ДТП затримується рух трамваїв

Новини » Надзвичайні події     18.12.2019 - 08:39
У Києві через ДТП затримується рух трамваїв
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Затримуються трамваї №8 та №29

У Києві вранці 18 грудня затримується рух трамваїв по вулиці Ялтинська у зв'язку з дорожньо-транспортною пригодою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КП "Київпастранс".

Як повідомляється, через автопригоду затримується рух трамваїв за маршрутом №8 та №29 по вулиці Ялтинська в напрямку станції метро "Позняки". На місце аварії викликали правоохоронців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львові трамвай збив пішохода, який раптово вийшов на проїжджу частину. В результаті інциденту чоловік впав та вдарився головою. Потерпілого було госпіталізовано для встановлення тяжкості травм.

Також РБК-Україна писало, що у Краматорську сталося зіткнення легкового та вантажного автомобілів. Від удару один з автомобілів загорівся. В результаті аварії водій легкового автомобіля загинув, він був заблокований у салоні.

Крім того, під Києвом водій на смерть збив людину і втік з місця аварії, залишивши автомобіль. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

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