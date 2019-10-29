У Києві через ДТП заблоковано рух тролейбусів

У Києві сталася дорожньо-транспортна пригода на Севастопольській площі з участю двох автомобілів, в результаті якого було заблоковано рух тролейбусів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення в паблике dtp.kiev.ua Instagram.

Повідомляється, що ДТП сталося близько 9 ранку. В результаті аварії один з автомобілів перекинувся.

"ДТП з перекиданням у Києві на Севастопольській площі за участю автомобілів Рено та Опель. Рух тролейбусів заблоковано. На місці патрульна поліція. Попередньо, без потерпілих. Подробиці уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Фото: ДТП в Києві (facebook.com)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Івано-Франківській області легковий автомобіль зіткнувся з мікроавтобусом. В результаті ДТП одна людина загинула, ще троє отримали травми. Аварія трапилась 28 жовтня о 9:25 на виїзді з села Креховичі.

Також повідомлялося, що на Закарпатті в селі Мірча 27 жовтня сталося ДТП, в якому автомобіль скоїв наїзд на двох пішоходів,, після чого перекинувся. Три людини були травмовані, серед них одна дитина.