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У Києві через ДТП заблоковано рух трамваїв

Автор: Инна Собора

У Києві сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) на трамвайних коліях. Рух трамваїв заблоковано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київ Оперативний".

Аварія сталася недалеко від станції метро "Дарниця".

"Трамвай можете не чекати. ДТП між автомобілями Toyota і Hyundai, яке відбулося на трамвайних коліях вулиці Павла Усенка (навпроти сервісного центру МВС), повністю заблокувало рух трамваїв в обидві сторони", - йдеться в повідомленні.

Раніше в Києві біля ринку "Юність" трамвай зійшов з рейок.

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трамвай