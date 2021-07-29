У Києві через ДТП заблоковано рух трамваїв

У Києві сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) на трамвайних коліях. Рух трамваїв заблоковано.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київ Оперативний".
Аварія сталася недалеко від станції метро "Дарниця".
"Трамвай можете не чекати. ДТП між автомобілями Toyota і Hyundai, яке відбулося на трамвайних коліях вулиці Павла Усенка (навпроти сервісного центру МВС), повністю заблокувало рух трамваїв в обидві сторони", - йдеться в повідомленні.
Раніше в Києві біля ринку "Юність" трамвай зійшов з рейок.