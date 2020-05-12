У Києві через ДТП за участю 4 авто утворився затор

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на трасі Київ-Одеса сталося зіткнення Skoda і MAN з жертвами. У результаті зіткнення загинули 2 людини, ще двоє постраждали.

Крім цього, раніше у столиці на вул. Великій Васильківській сталася дорожньо-транспортна пригода з трьома автомобілями. У результаті госпіталізовано двох осіб.

Також РБК-Україна писало, що в Івано-Франківській області сталося зіткнення двох автомобілів в місті Яремче, що призвело до травмування 4 осіб.