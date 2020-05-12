У Києві через ДТП за участю 4 авто утворився затор

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У результаті аварії обійшлося без важких травм

У вівторок, 12 травня, у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участю чотирьох автомобілів, внаслідок чого утворився затор. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на dtp.kiev.ua.

Як повідомляється, аварія сталася на з'їзді зі Столичного шосе. У результаті ДТП обійшлося без важких травм.

"Аварія, на з'їзді зі Столичного шосе навпроти "Артмола". Учасниками стали 4 автомобілі, три легкових і фура. Обійшлося без важких травм, водія Kia врятували подушки та ремінь безпеки. Збирається пробка в бік Великої окружної дороги та Обухівської траси. На місці поліція", - йдеться в повідомленні.

#Аварія, на з'їзді з Столичного шосе навпроти #Артмолла. Учасниками стали 4 автомобіля, три легкових і фура. Обійшлося без важких травм, водія #KIA врятували подушки #безпеки і пристебнутий #ремінь! Збирається пробка в бік Великий #окружної дороги і Новообухівської траси. Намісник поліція, подробиці встановлюємо Опубліковано dtp.kiev.ua Вівторок, 12 травня 2020 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на трасі Київ-Одеса сталося зіткнення Skoda і MAN з жертвами. У результаті зіткнення загинули 2 людини, ще двоє постраждали.

Крім цього, раніше у столиці на вул. Великій Васильківській сталася дорожньо-транспортна пригода з трьома автомобілями. У результаті госпіталізовано двох осіб.

Також РБК-Україна писало, що в Івано-Франківській області сталося зіткнення двох автомобілів в місті Яремче, що призвело до травмування 4 осіб.