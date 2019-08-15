У Києві внаслідок ДТП перекинулася патрульна машина, є постраждалі

У четвер, 15 серпня близько 12:00, у Києві, на перехресті вул. Берлінського і Щусєва сталася ДТП за участю автомобіля Audi і поліцейського Renault. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київ Оперативний.



За попередньою інформацією, жінка не помітила, що інші водії віддали перевагу в русі службовому авто, тому врізалася в машину.



"Попередньо, жінка за кермом Audi рухалася по вул. Берлінського, а Renault з увімкненими проблисковими маяками - по Щусєва. Всі авто зупинилися, щоб віддати перевагу в русі службовому авто, а водій Audi не побачила", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що в результаті удару автомобіль правоохоронців перекинувся на бік. Є постраждалі, але травми виявилися серйозними і допомогу вони отримали на місці.



"Зараз на місці працюють правоохоронці, які повинні з'ясувати всі причини аварії. Між тим, рух транспорту ускладнений, по можливості - краще об'їхати", - уточнюється.



Фото: ДТП с полицейским авто (facebook.com/KyivOperativ)

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