У Києві через ДТП обмежено рух транспорту

У Києві на вулиці Олени Теліги сталося дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів, в результаті чого обмежено рух транспорту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на паблік "Київ оперативний" Facebook.

Повідомляється, що в результаті аварії були заблоковані дві смуги руху.

"У Києві обмежено рух транспорту на вулиці Олени Теліги в бік метро Дорогожичі з-за ДТП. Повідомляється, що аварія сталася з участю трьох автомобілів, в результаті чого були заблоковані дві смуги руху", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, днями у Києві з-за ДТП з маршруткою зупинився рух тролейбусів. Маршрутка на вулиці Юрія Іллєнка виїхала за межі проїжджої частини і збила електроопору. Від удару електроопора впала на дорогу.

Також РБК-Україна писало, що у Харкові автомобіль скоїв наїзд на жінку з двома дітьми. ДТП відбулося в момент, коли жінка з дітьми намагалася перейти дорогу по "зебрі". У результаті аварії всі троє були госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості.