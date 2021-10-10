У Києві в ДТП з маршруткою постраждали шестеро осіб

У Києві сталася аварія на Броварському проспекті. В результаті зіткнення легкового авто з маршруткою останню відкинуло на опору рекламного щита.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва .

Повідомляється, що водій автомобіля "Фольксваген", рухаючись по Броварському проспекту в напрямку метро" Лісова", не впорався з керуванням і врізався в автобус "Ісузу", який рухався попереду. В результаті автобус в'їхав в металеву опору і перекинувся.

"П'ятеро пасажирів автобуса отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. До лікарні медики госпіталізували трьох осіб, а іншим надали медичну допомогу на місці. Крім того, лікарі у важкому стані госпіталізували водія легковика, 1996 року народження", - йдеться в повідомленні.

Відомості про внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 (Ппорушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.