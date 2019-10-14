У Києві через ДТП з маршруткою зупинився рух тролейбусів

У Києві в результаті дорожньо-транспортної пригоди за участі маршрутки постраждала людина, а також стався збій в роботі тролейбусів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інформатор".

Як повідомляється, у понеділок, 14 жовтня, близько 8-ї години ранку на вулиці Юрія Іллєнка пасажирський автобус "Богдан", який рухався в сторону метро "Дорогожичі", з невідомих причин виїхав за межі проїзжої частини та збив електроопору. Від удару електроопора впала на дорогу. Водій стверджує, що автобус підрізав інший автомобіль.

Зазначається, що на момент дорожньо-транспортної пригоди в салоні автобусу знаходилися пасажири. В результаті інциденту постраждала одна жінка. Постраждалу з незначними травмами було госпіталізовано до лікарні.

Через повалену електропору було паралізовано рух тролейбусів за маршрутами №6, 16, 18, 19, 19д, 30, 33. Наразі на місці події працюють співробітники комунальних служб, які відновлюють контактну мережу тролейбусів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ввечері 13 жовтня у Києві сталося зіткнення карети швидкої з легковим автомобілем Peugeot. В результаті ДТП загинули водій та фельдеш швидкої, ще 5 осіб постражадли. Серед постраждалих троє дітей.

Також РБК-Україна писало, що 13 жовтня у Кіровоградській області автомобіль в результаті ДТП злетів з мосту та потрапив під потяг. В результаті інциденту одна людина загинула та ще одна потрапила до реанімації.