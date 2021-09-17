У Києві дорожній конфлікт переріс у стрілянину, стрілка затримали

Інцидент стався на вулиці газопровідна. Поліцейські відкрили кримінальне провадження через подію.

В ході бесіди із заявником правоохоронці з'ясували, що між ним і пасажиром іншого автомобіля виник конфлікт щодо першочерговості проїзду, в результаті чого пасажир вистрілив з пістолета по машині свого опонента.

Під час огляду місця події слідчі виявили та вилучили гільзу, а також зафіксували пошкодження на задніх дверях автомобіля потерпілого.

Зловмисник, яким виявився 34-річний житель Києва, стріляв з травматичного пістолета. Зброю вилучили та відправили на експертизу.

Відомості щодо цієї події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Пасажира автомобіля затримали за статтею"хуліганство".

Наразі слідчі під керівництвом Подільської окружної прокуратури готують затриманому підозру. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Фото: у Києві дорожній конфлікт переріс у стрілянину (kyiv.npu.gov.ua)