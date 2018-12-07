У Києві директора фірми-забудовника засудили на 5 років тюрми

Фото: недобудований ЖК "Пушкінський" (sud-report.org.ua)

Директор фірми-забудовника ЖК "Пушкінський" взяв гроші, але не здав квартиру

Шевченківський суд Києва ув'язнив на 5 років директора фірми-забудовника ЖК "Пушкінський" по вул. Дегтярівській, 25. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Судовий репортер".

Повідомляється, що у липні 2013 року жінка придбала за 395 тис. грн майнові права на квартиру. Договір укладався з директором ТОВ "Центрбудінвест ІДК" Олександром Абфаєром. Однак у подальшому будівельні роботи не велися і квартиру вона не отримала.

Абфаєр вину не визнав. Пояснив, що будівництво здійснювалось за домовленістю з банком "Надра", який був кредитором першої черги, однак згодом банк припинив співпрацю. Потім на будівництво, за словами обвинуваченого, було здійснено декілька рейдерських атак. Через це будівництво завершити не вдалося.

Забудовник пропонував жінці квартиру в іншому місці, але вона відмовилась. Гроші їй теж не повернули.

Суд вирішив, що вина підтверджується показаннями потерпілої, свідків та дослідженими документами.

Зокрема, згідно з умовами статуту, Абфаєр як директор ТОВ "Центрбудінвест ІДК" не мав права укладати договір купівлі-продажу майнових прав, оскільки його вартість перевищувала суму 20 тис. грн., про що потерпілій на момент укладення договору не повідомив.

Крім того, обвинувачений переконав жінку дати гроші йому готівкою, а не внести на розрахунковий рахунок підприємства. Але пізніше гроші на рахунок компанії не надійшли, що, як вважає суд, свідчить про умисел на заволодіння коштами.

За місяць до підписання договору, у червні 2013 року, ДАБІ зупинила будівництво.

Суд призначив підозрюваному покарання у вигляді позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Водночас суд вважає, що у строк відбування покарання слід зарахувати 1,5 року попереднього ув’язнення з розрахунку день попереднього ув’язнення за два дні позбавлення волі. Таким чином буде вважатися, що обвинувачений вже відсидів 3 роки.

Також на користь потерпілої стягується 395 тис. грн вартості квартири і 60 тис. грн моральної шкоди.

Нагадаємо, депутати Київської міської ради підтримали у першому читанні рішення про розірвання договору оренди землі зі скандальним забудовником "Контактбудсервіс" на Осокорках.

Раніше повідомлялося, що "Контактбудсервіс" винен міському бюджету 65 мільйонів гривень за оренду землі, а освоєння ділянки повинні були розпочати ще до 2008 року.