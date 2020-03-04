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У Києві дезінфікують вагони метро, щоб уникнути поширення коронавірусу

Новини » Суспільство     04.03.2020 - 15:46
У Києві дезінфікують вагони метро, щоб уникнути поширення коронавірусу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За словами Олега Рубана, дезінфекція транспорту почалася ще минулого тижня

Начальник Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів в Києві Олег Рубан заявив, що громадський транспорт столиці дезінфікується після кожної висадки пасажирів, щоб запобігти поширення коронавірусу. Про це він повідомив в ході брифінгу, передає РБК-Україна.

За його словами, дезінфекція транспорту розпочалася ще минулого тижня.

"З минулого тижня почали проводити дезінфекцію громадського транспорту: метрополітену, автобусів, тролейбусів", - заявив Рубан.

За його словами, основною метою цих процедур є зменшення концентрації збудників хвороб, в тому числі грипу та ГРВІ.

Нагадаємо, у столичних школах посилили контроль за станом здоров'я дітей, і обмежили доступ батьків до навчальних закладів. При цьому заступник голови КМДА Валентин Мондріївський заявив, що в школах будуть проводитися "п'ятихвилинки здоров'я" і нагадувати учням про правила особистої гігієни.

Додамо, що в Києві організують вимірювання температури всім вихованцям дитячих садків і школярам щодня. Також у столиці підготували бази в 7 столичних лікарнях для госпіталізації пацієнтів з підозрою на коронавірус. За три - для дорослих і дітей і одна - для вагітних.

Крім того, в Україні підтвердили перший випадок зараження коронавірусом COVID-19.

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