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У Києві число заражених на коронавірус збільшилося до 214

Новини » Коронавірус     04.04.2020 - 10:55
У Києві число заражених на коронавірус збільшилося до 214
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За минулу добу коронавірус підтвердили у 25 осіб

У суботу, 4 квітня, в столиці вже 214 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Про це в Telegram повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Так, кількість киян, що захворіли, збільшилася за минулу добу на 25 осіб. Серед хворих:

  • 15 жінок у віці від 23 до 65-ти років;
  • 10 чоловіків у віці від 17-ти до 68-ми років.

В тому числі захворіли на коронавірус ще двоє медиків.

За словами Кличка, 10 пацієнтів госпіталізували в столичні лікарні. 15 - лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Київ купив 400 відеокамер для вимірювання температури та спостереження в рамках боротьби з поширенням коронавірусу. Камери будуть вимірювати температуру тіла, а також розпізнавати обличчя. Отримані дані будуть передавати поліції.

Також у Києві бригади медиків почали тестувати жителів на дому. Вони будуть виїжджати тільки до людей з підозрою на коронавірус виключно за умови визначення такої необхідності лікарем, який спостерігає за станом пацієнта.

РБК-Україна повідомляло, що в Києві стартувало обов'язкове тестування всіх пацієнтів із запаленням легенів. Найближчим часом на коронавірус перевірять майже 400 киян.

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