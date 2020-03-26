У Києві число заражених коронавірусом наближається до 50

Мер Києва Віталій Кличко повідомляє, що кількість заражених коронавірусом у столиці зросла до 47 осіб. Про це він написав у своєму Telegram.

Зокрема, коронавірус виявили у 10-річного хлопчика.

"У столиці ще зросла кількість киян, що захворіли на COVID-19. І збільшилася до 47-ми осіб. Сьогодні ми отримали від Державної установи "Київський міський лабораторний центр МОЗ України" ще 7 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Захворіли - 4 жінки віком від 22-ох до 39-ти років, двоє чоловіків - 48 та 62 роки і десятирічний хлопчик", - поінформував мер.

За його словами, двоє пацієнтів госпіталізовані до Олександрівської лікарні столиці. П’ятеро - на самоізоляції, лікуються вдома під контролем лікарів.



"Ще раз звертаюся до всіх: дотримуйтеся обмежувальних заходів, обмежте соціальні контакти! Вірус агресивний і розповсюджується швидко", - зазначив Кличко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що число інфікованих в столиці зросло до 40 осіб. При цьому в Київській області підтвердили ще один випадок коронавірусу: загальна кількість інфікованих COVID-19 в регіоні зросла до 25.

Як писало РБК-Україна раніше, за даними Центру громадського здоров'я, станом на 10:00 четверга в Україні було 156 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав і вже виписаний з лікарні.