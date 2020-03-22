У Києві кількість заражених коронавірусом перевищила 10

У Києві зросла кількість заражених коронавірусом до. Про це повідомили в Центрі громадського здоров'я в коментарі "Громадському".

За словами речниці Центру громадського здоров'я Валерії Сало, сьогодні в Києві було підтверджено 14 нових випадків коронавірусу. Мова йде про пасажирів одного з літаків, який прилетів у столицю.

Зазначимо, карантин у Києві з наступного тижня буде істотно посилено. Нові обмеження було прийнято на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та НС.

За станом на ранок 22 березня 2020 року в Центр громадського здоров'я надійшло 81 повідомлення про підозру на коронавірус, всього з початку року надійшло 531 повідомлення про підозру.

Також Київська міська державна адміністрація опублікувала схеми маршрутів громадського транспорту для пасажирів, які працюють на об'єктах критичної інфраструктури.

Раніше Кабінет міністрів ухвалив рішення про закриття метро у всіх містах України. У Києві метрополітен припинив перевезення пасажирів з 23:00 17 березня.

Відзначимо, 20 березня уряд оголосив надзвичайну ситуацію в Києві у зв'язку з поширенням коронавірусу.