У Києві кількість нових випадків коронавірусу зросла майже вдвічі

За минулу добу у Києві зафіксували 101 випадок коронавірусу. Це майже вдвічі більше, ніж повідомлялося напередодні.

Такі дані наводить Система моніторингу поширення коронавірусу РНБО.

У порівнянні з минулим днем, число хворих зросло на 44 людини: 30 червня у Києві зареєстрували 57 нових випадків коронавірусу.

За минулу добу не зафіксовано жодного смертельного випадку, водночас, 35 киян одужали.

Столиця наразі знаходиться на другому місці за кількістю хворих на COVID-19. З початку епідемії коронавірусом інфікувалися 5138 киян. 108 з них померли, ще майже 1,6 тисяч пацієнтів одужали і були виписані з лікарень.

Нагадаємо, антирекорд за кількістю виявлених хворих за добу Київ встановив 27 червня.

Також зазначимо, що Київ котрий день поспіль не відповідає вимогам для послаблення карантину.

Станом на вчора, динаміка поширення інфекції у столиці перевищувала 30% при нормі менше 10%. Крім того, завантаженість ліжок у київських лікарнях близька до дозволеного порогу у 50%.