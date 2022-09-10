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У Києві за годину очікують на пориви вітру, а завтра на значний дощ

Фото: У Києві за годину очікують на пориви вітру, а завтра на значний дощ (Dan Kitwood/Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

В Києві сьогодні погода погіршиться. Очікуються пориви вітру в найближчу годину, які протримається до завтра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку КМДА.

"Сьогодні в найближчу годину зі збереженням 11 вересня в Києві очікуються пориви вітру, завтра також значний дощ", - йдеться у заяві.

Киянам нагадують, що під час сильного вітру на вулиці треба триматись подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев.

Також людей закликають не паркувати поруч з ними автотранспорт, щільно закрити вікна будинків та прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні.

Нагадаємо, що Україну знову накриють дощі. Більшу частину України в неділю, 11 вересня, знову накриють дощі. Синоптики також попереджають про сильний вітер.

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