У Києві за годину очікують на пориви вітру, а завтра на значний дощ
В Києві сьогодні погода погіршиться. Очікуються пориви вітру в найближчу годину, які протримається до завтра.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку КМДА.
"Сьогодні в найближчу годину зі збереженням 11 вересня в Києві очікуються пориви вітру, завтра також значний дощ", - йдеться у заяві.
Киянам нагадують, що під час сильного вітру на вулиці треба триматись подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев.
Також людей закликають не паркувати поруч з ними автотранспорт, щільно закрити вікна будинків та прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні.
Нагадаємо, що Україну знову накриють дощі. Більшу частину України в неділю, 11 вересня, знову накриють дощі. Синоптики також попереджають про сильний вітер.
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