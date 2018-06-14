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У Києві людину вбило деревом

НовиниНадзвичайні події    14.06.2018 - 22:42
Фото: швидка допомога (kievcity.gov.ua)
Фото: швидка допомога (kievcity.gov.ua)

У Голосіївському районі на жінку впало дерево

У Голосіївському районі Києва на жінку впало дерево, врятувати її не вдалося. Про це повідомляє "Київ Оперативний" у Facebook.

"Щойно в Голосіївському районі дерево впало на людину. На жаль, врятувати її не вдалося. Будьте уважні та обережні", - йдеться у повідомленні.

 

Шановні друзі! Щойно в Голосіївському районі дерево впало на людину. На жаль, врятувати її не вдалося. Будьте уважні та обережні!

Опубліковано Киев Оперативный 14 червня 2018 р.

Нагадаємо, у Святошинському районі Києва стався вибух у припаркованому автомобілі.

Так, на Чорнобильській, 4/56, в припаркованому автомобілі Волга щось вибухнуло. Місцеві мешканці стверджують, що схоже було на газовий балон. За попередньою інформацією, є 4 потерпілих.

Наразі встановлюється більш точна інформація про кількість потерпілих та їх стан.

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Теги публікації: Гідрометцентр, Київ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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