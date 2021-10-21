RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Києві будуть судити чоловіка, який з гранатою захопив Кабмін

Автор: Дмитро Левицький

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо чоловіка, який з гранатою захопив приміщення Кабміну на початку серпня 2021 року. Йому інкримінують незаконне позбавлення волі з застосуванням зброї, захоплення державної будівлі та незаконне зберігання боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Як кажуть в прокуратурі, в ході досудового розслідування чоловік пояснив, що на такий вчинок його спонукала гостра реакція на складні життєві обставини. Затриманий, стверджують в прокуратурі, щиро розкаявся.

"За результатом стаціонарної судово-психіатричної експертизи чоловіка визнано осудним. Наразі він перебуває під вартою", - заявили в Офісі генпрокурора.

Що сталося

4 серпня колишній військовослужбовець прийшов до приміщення Кабміну, висмикнув з гранати запобіжне кільце та заявив про захоплення будівлі. Чоловік наказав двом працівникам Кабміну перебувати поруч, а охоронцям - триматися осторонь та не застосовувати зброю.

Правоохоронці в ході переговорів, до яких залучили іншого військового, вмовили підозрюваного привести гранату у безпечний стан, віддати її поліцейським та здатися.

Нагадаємо, в Міністерстві ветеранів просили правоохоронців врахувати психоемоційний стан чоловіка, який захопив будівлю Кабміну.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївЗахоплення заручниківКабінет Міністрів України