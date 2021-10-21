У Києві будуть судити чоловіка, який з гранатою захопив Кабмін

Як кажуть в прокуратурі, в ході досудового розслідування чоловік пояснив, що на такий вчинок його спонукала гостра реакція на складні життєві обставини. Затриманий, стверджують в прокуратурі, щиро розкаявся.

"За результатом стаціонарної судово-психіатричної експертизи чоловіка визнано осудним. Наразі він перебуває під вартою", - заявили в Офісі генпрокурора.

Що сталося

4 серпня колишній військовослужбовець прийшов до приміщення Кабміну, висмикнув з гранати запобіжне кільце та заявив про захоплення будівлі. Чоловік наказав двом працівникам Кабміну перебувати поруч, а охоронцям - триматися осторонь та не застосовувати зброю.

Правоохоронці в ході переговорів, до яких залучили іншого військового, вмовили підозрюваного привести гранату у безпечний стан, віддати її поліцейським та здатися.