У Києві автівка в’їхала в тролейбус, є загиблий та постраждалі

Один із пасажирів автомобіля отримав травми, несумісні з життям

В Киеве в Деснянском районе автомобиль Daewoo столкнулся с троллейбусом, в результате чего погиб пассажир легковушки, два человека госпитализированы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эспрессо".

По словам водителя троллейбуса, остановившись на красный сигнал светофора, он почувствовал сильный удар в заднюю часть троллейбуса, от которого у троллейбуса вылетело стекло.

Спасатели, которые прибыли на место дорожно-транспортного происшествия, достали троих людей из покореженного Daewoo с помощью специнструментов.

Отмечается, что один из пассажиров автомобиля получил травмы, несовместимые с жизнью, двое других госпитализированы с тяжелыми травмами.

Пассажиры троллейбуса не пострадали.

Фото: на месте ДТП с троллейбусом

Напомним, 4 марта в Оболонском районе Киева грузовик столкнулся с легковым автомобилем Chevrolet. В результате водитель легковушки и четверо пассажиров получили травмы различной степени тяжести. По предварительным данным, во время движения грузовик DAF не предоставил преимущество в движении автомобилю Chevrolet.