У Києві автомобіль таксі в'їхав у зупинку громадського транспорту

У Києві на Дарницькій площі автомобіль таксі в'їхав у зупинку громадського транспорту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київ Оперативний".

Інформації про постраждалих поки немає.

"На Дарницької площі автомобіль Skoda, яка використовується в таксі Uber, влетів в зупинку громадського транспорту. На місці ДТП працюють правоохоронці, інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Фото з місця події (facebook.com/KyivOperativ)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під Києвом сталася аварія з участю карети "швидкої допомоги". Внаслідок пригоди два фельдшери бригади отримали травми й були госпіталізовані в лікарню. Водій "швидкої" мав ознаки алкогольного сп'яніння.

Також РБК-Україна писало, що у Києві водій на смерть збив літню жінку і влетів в інше авто. Водій мчав на великій швидкості, вилетів на тротуар і збив літню жінку, після чого протаранив Chevrolet.

Крім цього, раніше у Дніпрі в ДТП постраждали 5 осіб. Автомобілі рухалися на великій швидкості й зіткнулися лоб в лоб.

Зазначимо, МВС переніс запуск системи автофіксації порушень на дорогах. Систему планують запустити після закінчення карантину, який повинні поступово послаблювати з 11 травня.