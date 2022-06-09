У Києві в автобусі знайшли мертвих собак: що сталося

У четвер, 9 червня, у Голосіївському районі виявили трупи собак. Вони були зачинені у приватному автобусі поблизу вулиці Васильківської.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
За попередніми висновками, троє тварин загинули внаслідок теплового удару, решта - у важкому стані.
"Ветеринарні лікарі комунального підприємства «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» надали їм першу допомогу. Собаки під наглядом фахівців", - кажуть у відомстві.
На місці працюють правоохоронні органи для з’ясування обставин події.
Остаточні причини загибелі та травмування тварин будуть відомі лише після проведення відповідної низки експертиз.
Як повідомлялося, у притулку для тварин у Бородянці Київської області загинуло 335 собак. Довгий час селище було під окупацією російських військ і тварини були замкненими у вольєрах без їжі та води.
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