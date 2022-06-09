У Києві в автобусі знайшли мертвих собак: що сталося

У четвер, 9 червня, у Голосіївському районі виявили трупи собак. Вони були зачинені у приватному автобусі поблизу вулиці Васильківської.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА .

Остаточні причини загибелі та травмування тварин будуть відомі лише після проведення відповідної низки експертиз.

"Ветеринарні лікарі комунального підприємства «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» надали їм першу допомогу. Собаки під наглядом фахівців", - кажуть у відомстві.

Як повідомлялося, у притулку для тварин у Бородянці Київської області загинуло 335 собак. Довгий час селище було під окупацією російських військ і тварини були замкненими у вольєрах без їжі та води.

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