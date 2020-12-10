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У Києві авто із каршерінга на швидкості влетіло у стовп, двоє загиблих

Автор: Инна Собора

В Києві в ніч на 10 грудня сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участі автомобіля із служби каршерінга. В результаті аварії загинули двоє людей.

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Про це повідомляє "Київ Оперативний".

Авто Ravon рухалося на високій швидкості по вулиці Вадима Гетьмана зі сторони станції метро "Шулявська". Водій не впорався із керуванням та в‘їхав у стовп поблизу Індустріального шляхопровода. ДТП сталося на місці зупинки громадського транспорту.

"На жаль, у ДТП загинуло дві особи. Зараз на місці працюють правоохоронці, які мають встановити всі обставини цієї жахливої аварії", - йдеться в повідомленні.

Каршерінг - це похвилинний прокат авто. Машину можна орендувати за допомогою смартфона.

Раніше повідомлялося, що в Києві на Окружній дорозі авто таксі влетіло в зупинку громадського транспорту, є жертви та поранені.

РБК-Україна писало, що у Києві водій таксі на пішохідному переході збив людину.

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