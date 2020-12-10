У Києві авто із каршерінга на швидкості влетіло у стовп, двоє загиблих

Фото: ДТП (РБК-Украина)

В Києві в ніч на 10 грудня сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участі автомобіля із служби каршерінга. В результаті аварії загинули двоє людей.

Про це повідомляє "Київ Оперативний".

Авто Ravon рухалося на високій швидкості по вулиці Вадима Гетьмана зі сторони станції метро "Шулявська". Водій не впорався із керуванням та в‘їхав у стовп поблизу Індустріального шляхопровода. ДТП сталося на місці зупинки громадського транспорту.

"На жаль, у ДТП загинуло дві особи. Зараз на місці працюють правоохоронці, які мають встановити всі обставини цієї жахливої аварії", - йдеться в повідомленні.

Каршерінг - це похвилинний прокат авто. Машину можна орендувати за допомогою смартфона.

Раніше повідомлялося, що в Києві на Окружній дорозі авто таксі влетіло в зупинку громадського транспорту, є жертви та поранені.

РБК-Україна писало, що у Києві водій таксі на пішохідному переході збив людину.