ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Києві авто із каршерінга на швидкості влетіло у стовп, двоє загиблих

Київ, Четвер 10 грудня 2020 02:24
У Києві авто із каршерінга на швидкості влетіло у стовп, двоє загиблих
Фото: ДТП (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В Києві в ніч на 10 грудня сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участі автомобіля із служби каршерінга. В результаті аварії загинули двоє людей.

Про це повідомляє "Київ Оперативний".

Авто Ravon рухалося на високій швидкості по вулиці Вадима Гетьмана зі сторони станції метро "Шулявська". Водій не впорався із керуванням та в‘їхав у стовп поблизу Індустріального шляхопровода. ДТП сталося на місці зупинки громадського транспорту.

"На жаль, у ДТП загинуло дві особи. Зараз на місці працюють правоохоронці, які мають встановити всі обставини цієї жахливої аварії", - йдеться в повідомленні.

Каршерінг - це похвилинний прокат авто. Машину можна орендувати за допомогою смартфона.

Раніше повідомлялося, що в Києві на Окружній дорозі авто таксі влетіло в зупинку громадського транспорту, є жертви та поранені.

РБК-Україна писало, що у Києві водій таксі на пішохідному переході збив людину.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Надзвичайні події ДТП

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся