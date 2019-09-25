У Києві арештували співробітників Інституту раку за хабарі

Суд взяв під варту двох лікарів Інституту раку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації столичної поліції.

Слідчі поліції Києва повідомили про підозру завідувачу відділенням та лікарю-онкологу за вимогу оплати медикаментів, котрі надаються пацієнтам безкоштовно.

За словами співробітників столичної поліції, завідувач відділенням розробив відповідний план, згідно з яким лікар-онколог повідомляв пацієнтам, що безкоштовних медпрепаратів у лікувальному закладі немає і вони мають самостійно заплатити за ці ліки.

"Хворі оплачували за один курс хіміотерапії від 1 500 до 18 000 гривень", - розповів начальник відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління поліції Києва Олег Кисельов.

Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із внесенням застави у розмірі понад 160 560 гривень кожному.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, у Київському інституті раку лікарі вимагали з пацієнтів гроші за безкоштовні медикаменти, у тому числі під виглядом благодійної допомоги. Зловмисники переконували хворих, що кількість медичних препаратів, закуплених за державні кошти, дуже обмежена.

Нагадаємо, в серпні правоохоронці провели обшуки в службових осіб НІР і виявили документацію, яка підтверджує причетність лікарів до вимагання хабарів від пацієнтів.