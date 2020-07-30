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В Києві антирекорд по COVID-19: майже 200 нових випадків

Київ, Четвер 30 липня 2020 09:10
В Києві антирекорд по COVID-19: майже 200 нових випадків
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Києв є антилідером по кількості нових випадків COVID-19

У Києві за добу заразились 199 людей на коронавірус. Це є новим антирекордом міста.

Такі дані наводить Рада національної безпеки та оборони.

Загалом антирекорд фіксують у всій країні, за минулу добу заразились майже 1200 людей. Найбільше заражених за вчора виявили в Києві.

Нагадаємо, коронавірус підтвердили у народного депутата від "Слуги народу", голови комітету з питань фінансової, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

Зазначимо, у Центрі громадського здоров'я розповіли, який показник летальності від коронавірусу в Україні.

Раніше мер Слов'янська Вадим Лях заявив, що у нього виявили коронавірусну інфекцію COVID-19.

Як писало РБК-Украина, раніше у МОЗ пояснили алгоритм повернення українців з "червоних зон.

Нагадаємо, Україна змінила критерії, за якими країни поділяють на "червоні" та "зелені" за рівнем поширення коронавірусу.

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