У Києві 8 березня очікується дощ

Температура прогріється до +15 градусів

Погода в Киеве завтра, 8 марта, будет теплой, однако днем местами пройдет небольшой дождь. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).

Как отмечается, ночью ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. В общем завтра синоптики прогнозируют переменную облачность, ночью без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с, температура ночью 3-5° тепла, днем 13-15°.

В субботу, 9 марта, без существенных осадков, однако в воскресенье, 10 марта, днем небольшой дождь, порывы ветра 15-20 м/сек. В эти выходные ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, температура днем 9-11°.

РБК-Украина писало, что 8 марта, в Украине ожидается теплая погода: температура ночью 2-7 градусов тепла, днем 12-17°, лишь на крайнем Востоке ночью еще 0-5 мороза, а дневная температура около 10 градусов тепла. В то же время, будет ветрено - юго-западный ветер 7-12 метров в секунду.

Отметим, что похолодание в Украину придет на следующей неделе - его следует ожидать после 10 марта.

Добавим, погода в Украине сегодня, 7 марта, будет сухой в связи с приходом антициклона.