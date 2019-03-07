У Києві 8 березня очікується дощ

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Температура прогріється до +15 градусів

Погода у Києві завтра, 8 березня, буде теплою, однак вдень місцями пройде невеликий дощ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).

Як зазначається, вночі очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Загалом завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність, вночі без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с, температура вночі 3-5° тепла, вдень 13-15°.

У суботу, 9 березня, без істотних опадів, проте в неділю, 10 березня, вдень невеликий дощ, пориви вітру 15-20 м/с. Цими вихідними вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, температура вдень 9-11°.

РБК-Україна писало, що 8 березня, в Україні очікується тепла погода: температура вночі 2-7 градусів тепла, вдень 12-17, лише на крайньому Сході вночі ще 0-5 морозу, а денна температура близько 10 градусів тепла. Водночас, буде вітряно - південно-західний вітер 7-12 метрів на секунду.

Зазначимо, похолодання в Україну прийде на наступному тижні - його слід очікувати після 10 березня.

Додамо, погода в Україні сьогодні, 7 березня, буде сухою у зв'язку з приходом антициклону.