У Києві і 7 областях ліжка з киснем для COVID-пацієнтів заповнені вище норми

Міністерство охорони здоров'я оновило показники регіонів з коронавірусу . У Києві та ще семи областях перевищена норма завантаженості лікарняних ліжок з киснем для пацієнтів з COVID-19.

Так, у Києві спостерігаються найбільші проблеми з завантаженістю ліжок з киснем - 84,7% при нормі 65%. Також цей показник перевищено у Житомирській (75,9%), Київській (79,6%), Львівській (75,1%), Миколаївській (73,6%), Одеській (71%), Сумській (68,8%) і Хмельницькій (68,2%) областях.

У цілому рівень госпіталізацій перевищено у 22 з 25 регіонів. У нормі, яка становить 60 на 100 тисяч населення, цей показник лише в Кіровоградській (40,7), Луганській (54,1) і Херсонській (47,3) областях.

Відзначимо, в "червоній" зоні продовжують перебувати 11 регіонів: Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька і Чернігівська області. Херсонська область є єдиною "жовтої". Решта області до "помаранчевої" зоні.