У "Київавтодорі" заявили про повну готовність до зими

Підприємства "Київавтодору" повністю готові до осінньо-зимового періоду. Про це заявив гендиректор "Київавтодору" Олександр Густєлєв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міськдержадміністрації.

За його словами, до роботи підготовлені 418 одиниць снігоприбиральної техніки для цілодобових чергувань і змінної роботи.

"наприкінці 2018 року отримано спецавтомобілі "Форд" для розподілення рідких протиожеледних реагентів та обладнання для приготування рідких протиожеледних реагентів. Техніка дозволяє оперативно обробляти дороги столиці рідкими реагентами і скоротити витрати солі", - сказав Густєлєв.

Він також повідомив, що в минулому сезоні "Київавтодор" також придбав два мобільні снігоплавильні комплекси канадського виробництва. Установки успішно зарекомендували себе під час інтенсивних опадів.

Столична влада закликала автомобілістів у разі снігопаду утриматися від поїздок на власних авто і нагадала про неохідність змінити літню гуму на зимову.

Крім того, власників попередили, що припарковані у неналежних для цього місцях автомобілі евакуюють і закликали не паркувати машини вздовж вулиць і доріг та в заборонених місцях, щоб забезпечити належну роботу снігоприбиральної техніки.

Нагадаємо, в Києві цієї зими з'явиться перший теплий тротуар. Громадський проект, ініціаторами якого стали активісти Солом'янського району, буде реалізований на вулиці Івана Пулюя, 3.

Також РБК-Україна повідомляло, що НКРЕКУ, затвердила нові тарифи на послуги водопостачання та водовідведення для КП "Київводоканал".