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Київ відновлює роботу Центрів надання адмінпослуг: дата і графік

Фото: у Києві знову запрацюють ЦНАПи (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

У Києві відновлюють роботу Центрів надання адміністративних послуг. Вони відкриються з 28 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської державної адміністрації.

Повідомляється, що Центри надання адміністративних послуг працюватимуть з 10:00 до 16:00, в них можна буде отримати готові документи і проконсультуватися з загальних питань.

Інформацію про роботу ЦНАПів, готовність та можливість отримання ID-картки, закордонного паспорта громадянина України, посвідки на постійне та тимчасове проживання можна отримати за телефонами: 044 202 60 38; 044 202 60 39.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна публікувало карту працюючих магазинів.

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Київ