Київ скували затори: карта

У Києві в середу ввечері, 9 жовтня, утворилися численні затори на обох берегах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Google maps.

На правому березі ускладнено рух на бульварі Дружби Народів, вулиці Антоновича, Грінченка, бульварі Лесі Українки, вулиці Коновальця, Саперно-Слобідській, Столичному шосе, вулиці Лобановського, проспекті Перемоги, Великій окружній, вулиці Святошинській, Іллєнко, Глибочицькій, Глыбочицком проїзді, вулиці Січових Стрільців, Вознесенському узвозі, вулицях Верхній та Нижній вал, Набережно-Хрещатицькій, Набережно-Рибальській, Набережному шосе, Борычевом спуску, вулиці Лисенка, Володимирській, Хрещатику, бульварі Тараса Шевченка, вулицею Франка, Басейній, Дарвіна, Круглоуніверситетській, Мечникова, Шовковичній, Кловському узвозі, вулиці Институцкой

На лівому березі пробки утворилися на вулиці Раїси Окіпної, Сверстюка, Русанівській набережній, Дніпровській набережній, Дарницькому шосе, вулиці Здолбунівській, проспекті Соборності, Дарницької площі, Харківському шосе, вулиці Березнева, вулиці Сивасской, Бориспільському шосе, вулиці Хоткевича, Попудренка.

Також проблеми з рухом спостерігаються на Північному мосту, мосту Метро, на Дарницькому мосту.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Києві заборонять рух на проспекті Перемоги. Проспект буде перекрито з 22:00 12 жовтня до 5:00 14 жовтня.

Також повідомлялося, що на естакади Південного мосту до кінця жовтня буде обмежено рух автомобільного транспорту у бік лівого берега. Обмеження руху викликано проведенням заміни деформаційного шва.