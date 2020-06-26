Київ скували пробки та ДТП: карта

Станом на 16:00 26 червня у Києві утворились значні пробки на дорогах. Обмежений рух транспорту на проспектах Перемоги та Степана Бандери, а також біля станцій метро.

Такі дані наводить карта Google Maps.

Як зазначається, на правому березі пробки утворились на вулиці Новокостянтинівська, вулиці Набережно-Рибальська, Володимирському узвозі, вулиці Хрещатик, вулиці Вадима Гетьмана, Повітрофлотському проспекті, Набережному шосе та Голосіївському проспекті.

Фото: пробки на правому березі Києва (Google Maps)

Крім того, стались дорожно-транспорті пригоди (ДТП) на вулиці Жилянській, вулиці Семена Скляренка, проспекті Степана Бандери, бульварі Дружби народів.

Обмежено рух транспорту біля станцій метро "Університет", "Хрещатик", "Майдан Незалежності", "Площа Льва Толстого", "Олімпійська", "Видубичі, "Дружба народів", "Почайна", "Харківська", "Лісова".

Також лівому березі Києва пробки утворились тільки на проспекті Соборності, Броварському проспекті.

Зазначимо, значні пробки на Північному мосту та мосту Метро.

Фото: пробки на лівому березі Києва (Google Maps)

Нагадаємо, в Києві на місяць обмежили рух на Повітрофлотському шляхопроводі.

Крім того, до 15 липня у Києві обмежено рух вулицею Івана Франка через проведення ремонту.