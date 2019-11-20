Київ скували пробки

У середу, 20 листопада, у Києві утворились значні пробки на автодорогах. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Google Maps.

На правому березі зафіксовані пробки на Голосіївському проспекті, біля станцій метро "Голосіївська", "Іподром", також на проспекті Валерія Лобановського, Набережному шосе, вулиці Михайла Бойчука, біля станцій метро "Печерська", "Кловська", "Палац Спорту".

Ускладнений рух транспорту на Повітрофлотському проспекті, проспекті Перемоги, вулиці Щусєва, вулиці Набережно-Хрещатицька. Також пробки зафіксовані на вулиці Семена Скляренка, вулиці Богатирська, проспекті Героїв Сталінграду, вулиці Набережно-Рибальська.

Фото: пробки на правому березі Києві (скріншот Google Maps)

Пробки утворились на мосту імені Патона, Дарницькому, Південному і Північному мостах.

На лівому березі ускладнений рух транспорту біля станцій метро "Дарниця", "Лівобережна", на Дарницькому шосе, Броварському проспекті, проспекті Соборності та проспекті Миколи Бажана.

Фото: пробки на лівому березі Києві (скріншот Google Maps)

Нагадаємо, на Південному мосту з 21:00 22 листопада по 7:00 23 листопада буде обмежений рух транспорту.

Також РБК-Україна писало, що з сьогоднішнього дня водії будуть штрафувати за перевезення дітей без автокрісел.