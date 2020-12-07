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Київ вже готується до прийому вакцини від коронавірусу

Автор: РБК-Україна

Київ почав готувати логістику для прийому вакцини від коронавірусу. До прибуття вакцини в столице готові закупити додаткове обладнання та навчити медиків.

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Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, передає прес-служба КМДА.

"Деякі держави для запобігання захворювання незабаром почнуть вакцинацію громадян. Як нам відомо, вакцину від коронавируса замовив і уряд України. Інформації про те, коли вона надійде і в якій кількості, ми поки не маємо, але готуємося до цього", - сказав мер.

За його словами, в Києві є комунальне підприємство, яке може забезпечити логістику при перевезенні і зберіганні вакцини, а медустанови - процедуру вакцинації.

За словами Кличка, при необхідності придбають додаткове обладнання і проведуть навчання медиків. При появі вакцини Київ буде готовий відразу почати вакцинацію.

Нагадаємо, Віталій Кличко через ситуацію з коронавірусом в Києві просив Кабінет міністрів посилити контроль самоізоляції хворих COVІD-19 і контактних осіб. Він також вважає, що система "Дій вдома" не працює належним чином.

РБК-Україна писало, що голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю агенції заявив, що Україна не залишиться в кінці світової черги на вакцину.

Прогноз погоди
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Новини України Віталий КличкоКиївКоронавірус