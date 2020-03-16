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Київ скасував проведення ярмарок через коронавірус

Новини » Коронавірус     16.03.2020 - 15:10
Київ скасував проведення ярмарок через коронавірус
Фото: Микола Поворозник (kyivcity.gov.ua)

Проведення ярмарок заборонять з наступного тижня

У Києві скасували проведення щотижневих сільськогосподарських ярмарок у рамках боротьби з поширенням коронавірусу. Про це під час брифінгу заявив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Поворозник уточнив, що ярмарки скасують вже з наступного тижня.

"Враховуючи обмежувальні заходи, у Києві з наступного тижня ярмарки проводитися не будуть, враховуючи ще й те, в якому вигляді вони проводилися", - сказав заступник голови КМДА.

Нагадаємо, сьогодні Київ посилив обмежувальні заходи у столиці у зв’язку з пандемією коронавірусу. Зокрема, закриваються ресторани, кафе, бари, торгово-розважальні центри, розважальні заклади та магазини другорядних товарів. Також на деякий час будуть закриті салони краси, СПА та спортзали. Міська влада рекомендувала громадянам обмежити пересування містом.

Станом на сьогодні, в Україні зафіксовано 5 випадків зараження коронавірусом, з яких одна смерть.

Також РБК-Україна повідомляло, що сьогодні низку обмежувальних заходів додатково ввели кілька обласних центрів України.

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