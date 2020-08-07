Київ може залишитися в зеленій зоні, незважаючи на лідерство по COVID-19

У Держпродспоживслужби назвали причину
Київ може залишитись в зеленій зоні карантину. У Держпродспоживслужби назвали причину.
Про це в коментарі РБК-Україна розповів глава управління Держпродспоживслужби у Києві Олег Рубан.
За його словами, реєструються поодинокі випадки не пов'язані із спалахом.
"Це стабільний показник госпіталізації хворих з травня місяця - 20-25", - сказав Рубан, відповідаючи на питання видання.
Крім того, за його словами, місцева влада "відпрацьовує всі області".
Нагадаємо, незважаючи на спалахи коронавірусу, Київ з самого початку віднесли до "зеленої" зони, оскільки за методикою розрахунку не враховуються осередкові випадки, такі як в гуртожитках та інших установах.
Зазначимо, в Україні 1 453 нових випадків коронавірусу, що є найбільшим добовим приростом за весь час епідемії в країні, найбільше нових випадків в Києві, Львіській, Рівненській, Харківській, Одеській, Івано-Франківській областях.