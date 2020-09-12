ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Київ випередив Львівську область за кількістю випадків COVID-19

Україна , Субота 12 вересня 2020 11:57
Київ випередив Львівську область за кількістю випадків COVID-19
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

Київ випередив Львівську область за загальним числом випадків COVID-19, яка лідирувала щодо кількості інфікованих 2,5 місяці. За минулу добу в столиці підтвердили 428 рекордних випадків коронавірусної хвороби.

Про це свідчать дані Ради національної безпеки та оборони.

Станом на ранок 12 вересня у Львівській області виявили 16 774 випадки COVID-19, з яких 148 нових підтвердилися за останню добу.

У Києві загальна кількість хворих вже досягла позначки в 16 951 людину. Столиця випередила Львівську область після оприлюднення сьогоднішньої статистики, згідно з якою в Києві ще 428 осіб заразилися коронавірусом.

Зазначимо, Львівська область з 25 червня перебувала на першому місці серед регіонів України за кількістю інфікованих. До цього лідерство утримувала Чернівецька область, де виявили перший в Україні випадок COVID-19.

Нагадаємо, в Україні за останню добу підтвердили 3103 нових випадків коронавірусної хвороби. Крім Києва, найбільше нових заражених в Харківській і Тернопільській областях.

Раніше в МОЗ повідомляли, що у разі неконтрольованої ситуації з COVID-19 є ризик нестачі лікарів. Україна йде не за найкращим сценарієм.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Коронавірус КиївЛьвовская областьКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся