Київ випередив Львівську область за кількістю випадків COVID-19

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

Київ випередив Львівську область за загальним числом випадків COVID-19, яка лідирувала щодо кількості інфікованих 2,5 місяці. За минулу добу в столиці підтвердили 428 рекордних випадків коронавірусної хвороби.

Про це свідчать дані Ради національної безпеки та оборони.

Станом на ранок 12 вересня у Львівській області виявили 16 774 випадки COVID-19, з яких 148 нових підтвердилися за останню добу.

У Києві загальна кількість хворих вже досягла позначки в 16 951 людину. Столиця випередила Львівську область після оприлюднення сьогоднішньої статистики, згідно з якою в Києві ще 428 осіб заразилися коронавірусом.

Зазначимо, Львівська область з 25 червня перебувала на першому місці серед регіонів України за кількістю інфікованих. До цього лідерство утримувала Чернівецька область, де виявили перший в Україні випадок COVID-19.

Нагадаємо, в Україні за останню добу підтвердили 3103 нових випадків коронавірусної хвороби. Крім Києва, найбільше нових заражених в Харківській і Тернопільській областях.

Раніше в МОЗ повідомляли, що у разі неконтрольованої ситуації з COVID-19 є ризик нестачі лікарів. Україна йде не за найкращим сценарієм.