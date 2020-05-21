Київ оголосив про відкриття дитсадків: за якими правилами будуть приймати дітей

Дитячі садки почнуть працювати в Києві з 1 червня, а з 25 травня дошкільним закладам дозволено відкриватись по всій країні. Багато батьків стурбовані питанням, як буде проводитися прийом дітей, чи потрібні будуть довідки від лікаря про стан здоров'я дитини, і чи будуть приймати всіх дітей, чи тільки тих батьків, які працевлаштовані.

Чи потрібна довідка для дитини?

Питання про необхідність довідок деякий час була предметом дискусій. Керівництво дитячих садків отримувало вказівки спочатку, що довідки потрібні всім, потім тільки тим дітям, хто переніс коронавірус або ж був у контакті. Потім все вирішилося на рівні опитувальників для батьків - бігти до поліклініки за довідками не обов'язково.

"Буде опитування і співробітників, і батьків, є опитувальники. Зараз у нас роблять запити на медогляди, які проходили співробітники", - розповіли Styler в одній зі столичних дошкільних установ.

Чи всіх дітей будуть приймати?

Якийсь час назад з'явилася інформація, що дитячі садки відкриють для дітей тих киян, хто офіційно працевлаштований або ж зайнятий у галузях, спрямованих на боротьбу з COVID-19.

Зараз таку інформацію не підтверджують. Але прийом дітей все ж буде поетапним, виходячи з епідеміологічної ситуації. Тут будуть орієнтуватися на вимоги МОЗ про кількість нових хворих на 100 тисяч осіб. Поки в дошкільних установах достовірно не знають, як це буде працювати на ділі. Але там допускають, що ажіотажу в перший час не буде - багато батьків побояться вести малюків, хтось тимчасово поїхав з міста.

Що зараз відбувається в дитсадках

Попри відсутність дітей, робота в садах тривала. Працівники виходили, займалися прибиранням, дезінфекцією, підготовкою груп до прийому дітей.

"З 25 числа будуть виходити вже всі співробітники, будемо готуватися, мити, дезінфікувати... Дітей приймати будемо на вулиці", - розповіли нам в дитсадку, і додали, що дезінфікуючих засобів отримують в достатній кількості, а групи будуть обладнані санітайзерами.

Деякі вимоги МОЗ та МОН у дитсадках вважають все ж нездійсненними. Наприклад, правило, що у кожної групи повинен бути свій вихід, на практиці застосувати нереально у двоповерховій будівлі дитсадка. Так, у групи є вихід, але він пожежний - це сходи з другого поверху. Навряд чи працівники і батьки погодяться піддавати трьох - шестирічок такому ризику кілька разів на день.

Нагадаємо, що з 1 червня у столиці також відновиться навчання випускників у школах і вузах.

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