Київ оновив антирекорд щодо коронавірусу

Київ оновив антирекорд за добовою захворюваностю на коронавірус. За минулу добу у столиці виявили ще 142 випадки.

Про це у Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, ситуація з захворюваністю в Києві погіршується, а за минулу добу коронавірус виявили ще у 142 осіб. З початку епідемії в столиці 4 866 підтверджених випадків COVID-19.

За минулу добу захворіли:

72 жінки у віці від 19 до 75 років

60 чоловіків у віці від 21 до 94 років

6 дівчаток від 9 до 16 років і 4 хлопчиків - від 2 до 15 років.

Серед хворих четверо медиків, до лікарні госпіталізували 16 осіб. Найбільше випадків захворювання виявили у Дніпровському районі - 21 і в Деснянському - 20, у Печерському та Дарницькому районах - по 19 випадків.

Нагадаємо, на 27 червня в Україні зафіксовано майже 950 нових випадків коронавірусу, за минулу добу померли 24 особи.

МОЗ вже готує третю хвилю лікарень через ситуацію з COVID-19.