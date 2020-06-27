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Київ оновив антирекорд щодо коронавірусу

Новини » Коронавірус     27.06.2020 - 11:30
Київ оновив антирекорд щодо коронавірусу
Фото: ситуація в Києві погіршується (РБК-Україна)

У Києві за минулу добу понад 140 нових випадків

Київ оновив антирекорд за добовою захворюваностю на коронавірус. За минулу добу у столиці виявили ще 142 випадки.

Про це у Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, ситуація з захворюваністю в Києві погіршується, а за минулу добу коронавірус виявили ще у 142 осіб. З початку епідемії в столиці 4 866 підтверджених випадків COVID-19.

Київ оновив антирекорд щодо коронавірусу

За минулу добу захворіли:

  • 72 жінки у віці від 19 до 75 років
  • 60 чоловіків у віці від 21 до 94 років
  • 6 дівчаток від 9 до 16 років і 4 хлопчиків - від 2 до 15 років.

Серед хворих четверо медиків, до лікарні госпіталізували 16 осіб. Найбільше випадків захворювання виявили у Дніпровському районі - 21 і в Деснянському - 20, у Печерському та Дарницькому районах - по 19 випадків.

Нагадаємо, на 27 червня в Україні зафіксовано майже 950 нових випадків коронавірусу, за минулу добу померли 24 особи.

МОЗ вже готує третю хвилю лікарень через ситуацію з COVID-19.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України КиїврекордКоронавірус
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