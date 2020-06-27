Київ оновив антирекорд щодо коронавірусу

У Києві за минулу добу понад 140 нових випадків
Київ оновив антирекорд за добовою захворюваностю на коронавірус. За минулу добу у столиці виявили ще 142 випадки.
Про це у Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко.
За його словами, ситуація з захворюваністю в Києві погіршується, а за минулу добу коронавірус виявили ще у 142 осіб. З початку епідемії в столиці 4 866 підтверджених випадків COVID-19.
За минулу добу захворіли:
Серед хворих четверо медиків, до лікарні госпіталізували 16 осіб. Найбільше випадків захворювання виявили у Дніпровському районі - 21 і в Деснянському - 20, у Печерському та Дарницькому районах - по 19 випадків.
Нагадаємо, на 27 червня в Україні зафіксовано майже 950 нових випадків коронавірусу, за минулу добу померли 24 особи.
МОЗ вже готує третю хвилю лікарень через ситуацію з COVID-19.
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Автор: РБК-Україна