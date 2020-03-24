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Київ має намір істотно скоротити витрати через коронавірус

Новини » Коронавірус     24.03.2020 - 16:35
Київ має намір істотно скоротити витрати через коронавірус
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Київ скоротить витрати на ремонт шкіл, лікарень і доріг

Через ситуацію з коронавірусом в Києві мають намір істотно скоротити витрати місцевого бюджету. Про це у Facebook повідомив депутат Київради та заступник голови комісії з питань власності Михайло Буділов.

За його словами, у четвер Київрада планує істотно скоротити місцевий бюджет. Основна причина цього - зниження надходжень у зв'язку з коронавірусом і прийняття нових законів. Депутат зазначив, що мер Віталій Кличко пропонує скоротити прибуткову частину бюджету по загальному фонду на 1,394 млрд гривень, а за спеціальним - на 221 млн гривень.

"Витрати зменшуються на капітальний ремонт установ освіти, охорони здоров'я та спортивної галузі, реконструкцію парків і скверів, придбання соціальних квартир, будівництво доріг та освітлення", - додав Буділов.

Київ має намір істотно скоротити витрати через коронавірус

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко попросив Міністерство внутрішніх справ посилити контроль за дотриманням карантину. Він також підкреслив, що зараз відбувається безконтрольний "імпорт інфекції" в місто.

До цього в Офісі президента спрогнозували, що в пік коронавірусу Україні потрібно більше 100 млрд гривень на підтримку медицини.

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