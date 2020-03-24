Київ має намір істотно скоротити витрати через коронавірус

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Київ скоротить витрати на ремонт шкіл, лікарень і доріг

Через ситуацію з коронавірусом в Києві мають намір істотно скоротити витрати місцевого бюджету. Про це у Facebook повідомив депутат Київради та заступник голови комісії з питань власності Михайло Буділов.

За його словами, у четвер Київрада планує істотно скоротити місцевий бюджет. Основна причина цього - зниження надходжень у зв'язку з коронавірусом і прийняття нових законів. Депутат зазначив, що мер Віталій Кличко пропонує скоротити прибуткову частину бюджету по загальному фонду на 1,394 млрд гривень, а за спеціальним - на 221 млн гривень.

"Витрати зменшуються на капітальний ремонт установ освіти, охорони здоров'я та спортивної галузі, реконструкцію парків і скверів, придбання соціальних квартир, будівництво доріг та освітлення", - додав Буділов.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко попросив Міністерство внутрішніх справ посилити контроль за дотриманням карантину. Він також підкреслив, що зараз відбувається безконтрольний "імпорт інфекції" в місто.

До цього в Офісі президента спрогнозували, що в пік коронавірусу Україні потрібно більше 100 млрд гривень на підтримку медицини.