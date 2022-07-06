На Київ насувається гроза

За прогнозом синоптиків, удень 6 липня у столиці очікуються гроза, в окремих районах град та шквали вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Як повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, міські служби готуються до погіршення погодних умов.

Рекомендації під час негоди

В КМДА також нагадали про основні рекомендації, яких слід дотримуватись мешканцям міста під час сильного вітру:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Нагадаємо, сьогодні в Україні сьогодні в західних, північних регіонах та місцями в центральних регіонах погода погіршиться. Очікується штормовий вітер та зливи з грозами.

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