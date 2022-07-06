На Київ насувається гроза

У Києві сьогодні, 6 липня погода погіршиться. Очікуються гроза, град та сильні пориви вітру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт КМДА.
За прогнозом синоптиків, удень 6 липня у столиці очікуються гроза, в окремих районах град та шквали вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).
Як повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, міські служби готуються до погіршення погодних умов.
В КМДА також нагадали про основні рекомендації, яких слід дотримуватись мешканцям міста під час сильного вітру:
Нагадаємо, сьогодні в Україні сьогодні в західних, північних регіонах та місцями в центральних регіонах погода погіршиться. Очікується штормовий вітер та зливи з грозами.
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