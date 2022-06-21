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На Київ насувається гроза

Фото: сьогодні в Кижві очікуються грози (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Києві сьогодні, 21 червня вдень прогнозують грози. Жителів закликають не паркувати автомобілі поруч із рекламними щитами та деревами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт КМДА.

Гроза в Києві

"Синоптики попереджають що у столиці вдень 21 червня очікуються грози. Фахівці нагадують, що під час грози слід зачинити вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері", - йдеться в повідомленні.

Також в КМДА рекомендують в разі сильного вітру триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

"При падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103", - зазначив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Негода в Україні

При цьому в низці регіонів також прогнозують шквали та грози.

Так, в Україні, крім південно-східної частини, грози, а в західних областях пориви вітру 15-20 м/с. Оголошено перший рівень небезпечності - жовтий.

Нагадаємо, що на сьогодні синоптики прогнозували на заході та півночі країни вологу погоду. Крім того, опади принесуть з собою невеликий спад температур.

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