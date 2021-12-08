Київ є лідером з вакцинації в Україні, - Ляшко

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву на брифінгу в середу, 8 грудня, міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка.

"50-відсоткову позначку з повним курсом вакцинації сьогодні подолано лише в місті Києві, де вже зробили два щеплення понад 65% киян. Першою дозою в Києві вакциновано понад 67% дорослих", - сказав Ляшко.

За словами міністра, серед інших регіонів найбільша кількість вакцинованих двома дозами у Київський області - майже 49%. Щодо кількості мешканців, вакцинованих принаймні однією дозою, - позначку в 50% перетнули лише три регіони. Окрім Києва це Київська область (55% вакцинованих однією дозою) та Полтавська область (майже 52%).