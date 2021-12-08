Київ є лідером з вакцинації в Україні, - Ляшко
Лідером за рівнем вакцинації населення серед усіх регіонів України є Київ.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву на брифінгу в середу, 8 грудня, міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка.
"50-відсоткову позначку з повним курсом вакцинації сьогодні подолано лише в місті Києві, де вже зробили два щеплення понад 65% киян. Першою дозою в Києві вакциновано понад 67% дорослих", - сказав Ляшко.
За словами міністра, серед інших регіонів найбільша кількість вакцинованих двома дозами у Київський області - майже 49%. Щодо кількості мешканців, вакцинованих принаймні однією дозою, - позначку в 50% перетнули лише три регіони. Окрім Києва це Київська область (55% вакцинованих однією дозою) та Полтавська область (майже 52%).
Раніше мер Києва, лідер партії "УДАР" Віталій Кличко повідомляв, що в столиці зробили майже 3 мільйона щеплень. За інформацією Кличка, в столиці працюють 157 пунктів вакцинації, 21 міні-вакцинальний центр на базі Центрів первинної медико-санітарної допомоги та 63 мобільні бригади. З осені відкрилися 45 тимчасових вакцинальних центрів у ТРЦ.
7 грудня Київрада підтримала ініціативу міського голови Києва, лідера "УДАРу" Віталія Кличка про нагородження столичних медиків першої та другої ланок додатковою премією за "справжній героїзм при подоланні пандемії та проведенні кампанії з вакцинації". Лікарі отримають з міського бюджету по 10 тис. грн, середній медичний персонал - по 8 тис. грн, молодший - по 6 тис. грн.