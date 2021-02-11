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Київ хоче купити 1 млн доз COVID-вакцини: міськрада виділила 140 млн гривень

Автор: Дмитро Левицький

Депутати Київської міськради виділили 140 млн гривень на вакцинацію киян від коронавірусу. Міська влада хоче купити 1 мільйон доз вакцини від коронавірусу.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація (КМДА).

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Цією вакциною столична влада планує вакцинувати пів мільйона найуразливіших категорій киян. Вакцину хочуть закупити напряму у виробника, якого саме - не уточнюють.

Рішення про виділення коштів підтримали 89 депутатів Київради.

"Ми повинні упередити масове поширення хвороби. Захистити насамперед найуразливіші категорії населення та людей, від роботи яких залежить життєдіяльність міста", - сказав мер Віталій Кличко.

Нагадаємо, нещодавно Євросоюз дозволив Польщі перепродати Україні понад мільйон доз вакцини від коронавірусу. Єврокомісія допомогає з оформленням необхідних документів.

Додамо, Україна очікує на отримання вакцин від коронавірусу чотирьох виробників, більше про них ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна.

Як писало РБК-Україна, український МОЗ планує почати вакцинацію населення з 15 лютого, однак точна дата залежить від поставок.

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Новини України КиївКиїврадавакцинаціявакцина від коронавірусу
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