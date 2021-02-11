Київ хоче купити 1 млн доз COVID-вакцини: міськрада виділила 140 млн гривень

Депутати Київської міськради виділили 140 млн гривень на вакцинацію киян від коронавірусу. Міська влада хоче купити 1 мільйон доз вакцини від коронавірусу.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація (КМДА).

"Ми повинні упередити масове поширення хвороби. Захистити насамперед найуразливіші категорії населення та людей, від роботи яких залежить життєдіяльність міста", - сказав мер Віталій Кличко.

Цією вакциною столична влада планує вакцинувати пів мільйона найуразливіших категорій киян. Вакцину хочуть закупити напряму у виробника, якого саме - не уточнюють.

Нагадаємо, нещодавно Євросоюз дозволив Польщі перепродати Україні понад мільйон доз вакцини від коронавірусу. Єврокомісія допомогає з оформленням необхідних документів.

Додамо, Україна очікує на отримання вакцин від коронавірусу чотирьох виробників, більше про них ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна.

Як писало РБК-Україна, український МОЗ планує почати вакцинацію населення з 15 лютого, однак точна дата залежить від поставок.