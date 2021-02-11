Київ хоче купити 1 млн доз COVID-вакцини: міськрада виділила 140 млн гривень
Депутати Київської міськради виділили 140 млн гривень на вакцинацію киян від коронавірусу. Міська влада хоче купити 1 мільйон доз вакцини від коронавірусу.
Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація (КМДА).
Цією вакциною столична влада планує вакцинувати пів мільйона найуразливіших категорій киян. Вакцину хочуть закупити напряму у виробника, якого саме - не уточнюють.
Рішення про виділення коштів підтримали 89 депутатів Київради.
"Ми повинні упередити масове поширення хвороби. Захистити насамперед найуразливіші категорії населення та людей, від роботи яких залежить життєдіяльність міста", - сказав мер Віталій Кличко.
Нагадаємо, нещодавно Євросоюз дозволив Польщі перепродати Україні понад мільйон доз вакцини від коронавірусу. Єврокомісія допомогає з оформленням необхідних документів.
Додамо, Україна очікує на отримання вакцин від коронавірусу чотирьох виробників, більше про них ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна.
Як писало РБК-Україна, український МОЗ планує почати вакцинацію населення з 15 лютого, однак точна дата залежить від поставок.