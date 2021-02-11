ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Київ хоче купити 1 млн доз COVID-вакцини: міськрада виділила 140 млн гривень

Новость на русском → Київ, Четвер 11 лютого 2021 17:10
Київ хоче купити 1 млн доз COVID-вакцини: міськрада виділила 140 млн гривень Фото: вакцина від коронавірусу (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Депутати Київської міськради виділили 140 млн гривень на вакцинацію киян від коронавірусу. Міська влада хоче купити 1 мільйон доз вакцини від коронавірусу.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація (КМДА).

Цією вакциною столична влада планує вакцинувати пів мільйона найуразливіших категорій киян. Вакцину хочуть закупити напряму у виробника, якого саме - не уточнюють.

Рішення про виділення коштів підтримали 89 депутатів Київради.

"Ми повинні упередити масове поширення хвороби. Захистити насамперед найуразливіші категорії населення та людей, від роботи яких залежить життєдіяльність міста", - сказав мер Віталій Кличко.

Нагадаємо, нещодавно Євросоюз дозволив Польщі перепродати Україні понад мільйон доз вакцини від коронавірусу. Єврокомісія допомогає з оформленням необхідних документів.

Додамо, Україна очікує на отримання вакцин від коронавірусу чотирьох виробників, більше про них ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна.

Як писало РБК-Україна, український МОЗ планує почати вакцинацію населення з 15 лютого, однак точна дата залежить від поставок.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Київ Київрада вакцинація вакцина від коронавірусу
NEWS
Різке похолодання йде в Україну: синоптики назвали дату
Різке похолодання йде в Україну: синоптики назвали дату
DAILY
Доза надії. Як світ вакцинується від коронавірусу і хто проти щеплень
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Доза надії. Як світ вакцинується від коронавірусу і хто проти щеплень