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Спалах COVID в Україні: шести регіонам дали тиждень, щоб забезпечити лікарні киснем

Новость на русском → Київ, Субота 06 березня 2021 15:33
Спалах COVID в Україні: шести регіонам дали тиждень, щоб забезпечити лікарні киснем Фото: лікарняна палата (facebook.com/andriy sadovyi)
Автор: Ігор Литвиненко

Київ і ще п'ять областей не забезпечили 80% лікарняних ліжок для пацієнтів з коронавірусом доступом до кисню. Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) доручила цим регіонам вжити невідкладних заходів для забезпечення киснем лікарняних ліжок.

Про це повідомляє урядовий портал.

Наголошується, що не достатньо забезпечені лікарняні ліжка киснем у Закарпатській (78% мають централізоване постачання кисню або доступ до кисневих концентратів), Івано-Франківській (74%,), Одеської (70%), Рівненській (72%), Чернівецькій (78%) областях і в Києві (78%).

"Саме тому комісія ТЕБ та НС доручила головам Закарпатської, Івано-Франківської, Одеської, Рівненської, Чернівецької обласних та Київської міської держадміністрацій вжити невідкладних заходів щодо забезпечення подачею кисню не менше 80% ліжкового фонду, відведеного для госпіталізації хворих коронавірусною хворобою COVID-19 та про результати поінформувати Кабінет міністрів у тижневий термін", - повідомили в уряді.

Нагадаємо, сьогодні в Україні розширили "червону" зону карантину - у неї внесли Закарпатську область.

Також РБК-Україна писало, що Київ потрапив у "помаранчеву" зону карантину. У столиці перевищено показник госпіталізацій.

Зазначимо, всього в Україні за вчора виявили понад 9 тисяч нових випадків коронавірусу. У Києві та ще 8 областях - понад півтисячі заражень.

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